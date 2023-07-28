Німеччина відправила Україні нову партію військової допомоги. У ній — Gepard, дрони та всюдиходи

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, у який увійшли десятки розвідувальних дронів і самохідні зенітні установки Gepard.
Про це йдеться на сайті німецького уряду.
Україна отримала десять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (мала вісім), шість Gepard (було 40) і тисячі боєприпасів до них, понад дві з половиною тисячі димових артилерійських снарядів калібру 155 мм, 20 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun, 13 розвідуальних дронів Vector, вісім карет швидкої допомоги, вісім стоматологічних стерилізаторів.
- Наприкінці червня Німеччина передала на потреби українських військових вантажівки, радіолокаційну станцію, мости для мостоукладача тощо.
- У травні Німеччина оголосила про допомогу Україні на €2,7 мільярда. Згідно із заявою Міноборони ФРН, пакет включатиме 30 танків Leopard 1, 15 зенітних танків Gepard, понад 200 розвідувальних безпілотників і чотири зенітні системи IRIS-T.
- Також Німеччина постачатиме Україні боєприпаси для гаубиць. На наступні два роки вже уклали контракт на 20 тисяч снарядів. Вартість угоди сягає близько €60 мільйонів, ці кошти надасть німецький уряд.
- У липні Німеччина передала для України пакет допомоги, у якому була інженерна техніка і засоби боротьби з безпілотниками.