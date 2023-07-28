Німеччина відправила Україні нову партію військової допомоги. У ній — Gepard, дрони та всюдиходи

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, у який увійшли десятки розвідувальних дронів і самохідні зенітні установки Gepard.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Україна отримала десять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (мала вісім), шість Gepard (було 40) і тисячі боєприпасів до них, понад дві з половиною тисячі димових артилерійських снарядів калібру 155 мм, 20 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun, 13 розвідуальних дронів Vector, вісім карет швидкої допомоги, вісім стоматологічних стерилізаторів.