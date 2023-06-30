Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Що до неї увійшло?

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.
Про це повідомили в німецькому уряді.
До нової партії увійшли: 16 вантажівок Zetros, радіолокаційна станція TRML-4D, система розмінування, три мости для мостоукладача Beaver і два автомобілі для охорони кордону.
- У травні Німеччина оголосила про допомогу Україні на €2,7 мільярда. Згідно з заявою Міноборони ФРН, пакет включатиме 30 танків Leopard 1, 15 зенітних танків Gepard, понад 200 розвідувальних безпілотників і чотири зенітні системи IRIS-T.
- Також Німеччина постачатиме Україні боєприпаси для гаубиць. На наступні два роки вже уклали контракт на постачання 20 тисяч снарядів. Вартість угоди сягає близько €60 млн, ці кошти надасть німецький уряд.