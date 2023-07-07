Німеччина передала нову партію військової допомоги для Україні. Що ввійшло в пакет?

Німеччина передала для України черговий пакет військової допомоги, у якому є інженерна техніка й засоби боротьби з безпілотниками.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Україна отримала ще один міст для мостоукладальної бронетехніки Beaver, броньований мостоукладач Beaver, інженерну броньовану машину DACHS, шість великовантажних тягачів 8x8 HX81 та три напівпричепи, а також три засоби для радіоперешкод і два протидронові датчики.