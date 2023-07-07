Німеччина передала нову партію військової допомоги для Україні. Що ввійшло в пакет?

Німеччина передала для України черговий пакет військової допомоги, у якому є інженерна техніка й засоби боротьби з безпілотниками.
Про це йдеться на сайті німецького уряду.
Україна отримала ще один міст для мостоукладальної бронетехніки Beaver, броньований мостоукладач Beaver, інженерну броньовану машину DACHS, шість великовантажних тягачів 8x8 HX81 та три напівпричепи, а також три засоби для радіоперешкод і два протидронові датчики.
- Наприкінці червня Німеччина передала на потреби українських військових вантажівки, радіолокаційну станцію, мости для мостоукладача тощо.
- У травні Німеччина оголосила про допомогу Україні на €2,7 мільярда. Згідно із заявою Міноборони ФРН пакет включатиме 30 танків Leopard 1, 15 зенітних танків Gepard, понад 200 розвідувальних безпілотників і чотири зенітні системи IRIS-T.
- Також Німеччина постачатиме Україні боєприпаси для гаубиць. На наступні два роки вже уклали контракт на постачання 20 тисяч снарядів. Вартість угоди сягає близько €60 млн, ці кошти надасть німецький уряд.