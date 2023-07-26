Суд не продовжив запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову у справі заводу «Краян»

Вищий антикорупційний суд не поклав повторно обовʼязок носити електронний браслет на міського голову Одеси Геннадія Труханова у справі про завод «Краян».

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 26 липня.

Це рішення суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

Отже, відтепер Труханов може:

відлучатися за межі території України без дозволу суду — закордонні паспорти йому вже повернули;

змінювати своє місце проживання та роботи;

спілкуватися зі свідками у справі.

4 травня Вищий антикорупційний суд вирішив арештувати Труханова з альтернативою застави у 13,42 мільйона гривень. Заставу за Труханова внесли, а на нього поклали обовʼязки, зокрема носити електронний браслет. 16 червня прокурори попросили суд продовжити термін обовʼязків Труханова, однак суд так і не встиг розглянути це клопотання у відповідний термін. Результат — строк дії обовʼязків Труханова сплив 5 липня.