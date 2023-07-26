Європейський суд зняв санкції з експрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема

Генеральний суд Європейського Союзу зняв санкції з експрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема. Пшонці вдалося виграти судову справу.

Про це пише Bloomberg.

У рішенні суду йдеться, що Рада Євросоюзу зробила помилкові оцінки в обґрунтованні санкцій. Водночас суд сумнівається, що українська судова адміністрація дотрималася права на захист колишнього генпрокурора в місцевих кримінальних провадженнях.

Пшонка та його син уперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, які підлягають кримінальному переслідуванню в Україні за розкрадання державних коштів та їх незаконне переміщення за кордон. За часів Януковича Віктор Пшонка був генеральним прокурором України, а після 2014 року він разом із сином втік до росії.