Європейський суд зняв санкції з експрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема

Генеральний суд Європейського Союзу зняв санкції з експрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема. Пшонці вдалося виграти судову справу.
Про це пише Bloomberg.
У рішенні суду йдеться, що Рада Євросоюзу зробила помилкові оцінки в обґрунтованні санкцій. Водночас суд сумнівається, що українська судова адміністрація дотрималася права на захист колишнього генпрокурора в місцевих кримінальних провадженнях.
Пшонка та його син уперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, які підлягають кримінальному переслідуванню в Україні за розкрадання державних коштів та їх незаконне переміщення за кордон. За часів Януковича Віктор Пшонка був генеральним прокурором України, а після 2014 року він разом із сином втік до росії.
- Уперше Рада ЄС ухвалила рішення про санкції проти Януковича та його оточення і заморозила їхні активи у 2014 році — тоді у списку було 18 осіб. Але впродовж років після позовів підсанкційних осіб до європейських судів цей список скорочувався. Зокрема, у грудні 2020 року суд ЄС фактично визнав незаконним рішення Ради Європи про продовження у 2019 році санкцій проти колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова, який втік до росії.
- У березні 2021 року Рада ЄС офіційно виключила із санкційного списку двох колишніх високопосадовців часів Віктора Януковича — колишнього премʼєр-міністра Сергія Арбузова і колишнього міністра освіти Дмитра Табачника.