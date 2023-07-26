«Укрзалізниця» запустила інтермодальні поїзди з польського порту до чотирьох міст України

Компанія «Укрзалізниця» пропонує вантажовласникам нову послугу — перевезення контейнерів інтермодальними маршрутними поїздами з Києва, Вінниці, Одеси й Дніпра до польського морського порту Гданськ.

Про це пише пресслужба перевізника.

Новий сервіс контейнерних перевезень включає повний комплекс послуг: надати контейнери, спеціалізований рухомий склад, навантажувально-розвантажувальні операції, складування, зберігання вантажів, оформлення транспортних і митних документів, сертифікацію тощо. Оператором перевезень виступить філія «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця».

Укрзалізниця

Контейнерні маршрутні поїзди можуть формуватися на чотирьох прикордонних переходах на коліях 1 435—1 520 мм: Ягодин, Ізов, Мостиська та Чоп.

Ягодин може зʼєднатися з Балтійсько-Адріатичною та Північноморсько-Балтійською основною залізничною мережею, Мостиська — з Балтійсько-Адріатичною та Рейнсько-Дунайською магістральними залізничними мережами, Чоп — з основною залізничною мережею Рейн — Дунай та Середземноморʼя, Вадул-Сірет — з основною залізничною мережею Рейн — Дунай.

На думку голови правління УЗ Євгена Лященка, це має покращити морське та внутрішнє сполучення та інтермодальні логістичні ланцюги між Україною та країнами Євросоюзу.