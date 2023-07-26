Суд відправив під варту водія, який збив нацгвардійців на блокпості в Києві

Шевченківський районний суд Києва помістив під варту на два місяці без права внесення застави 23-річного водія, який вночі 25 липня збив у столиці на блокпості нацгвардійців.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Чоловіка підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, через що загинув військовослужбовець Нацгвардії. Його колегу — госпіталізували у важкому стані. Також водій протаранив автомобіль, де сидів ще один військовий. Він отримав легкі травми.
- Аварія сталася близько 00:05 25 липня у Святошинському районі Києва. Водій рухався Берестейським проспектом під час комендантської години і наїхав на нацгвардійців на блокпості. Один військовий помер від отриманих травм, ще двоє постраждали. Загиблому військовому було 49 років.
- 25 липня чоловік отримав підозру за ч. 2 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає увʼязнення на строк від трьох до восьми років.