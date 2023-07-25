Водій, який в Києві на блокпості збив нацгвардійців, отримав підозру

Київська міська прокуратура повідомила про підозру 23-річному водію, який вночі 25 липня збив у столиці на блокпості нацгвардійців.
Про підозру повідомили за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Це карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
- Аварія сталася сьогодні близько 00:05 25 липня у Святошинському районі Києва. Водій рухався Берестейським проспектом під час комендантської години і наїхав на нацгвардійців на блокпості. Один військовий помер від отриманих травм, ще двоє постраждали. Загиблому військовому було 49 років.