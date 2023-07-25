Новини

Водій, який в Києві на блокпості збив нацгвардійців, отримав підозру

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
Водій, який в Києві на блокпості збив нацгвардійців, отримав підозру

Водій Volkswagen на місці ДТП, 25 липня.

Київська міська прокуратура повідомила про підозру 23-річному водію, який вночі 25 липня збив у столиці на блокпості нацгвардійців.

Про підозру повідомили за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Це карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.