Водій, який в Києві на блокпості збив нацгвардійців, отримав підозру

Київська міська прокуратура повідомила про підозру 23-річному водію, який вночі 25 липня збив у столиці на блокпості нацгвардійців.

Про підозру повідомили за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Це карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.