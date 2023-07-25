У Києві на блокпосту водій збив двох нацгвардійців. Один з них загинув

У Києві на блокпосту водій збив двох військовослужбовців. Один з них загинув, другого відправили до лікарні.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Аварія 25 липня 2023 року близько 00:05 у Святошинському районі столиці.

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За даними слідства, аварія сталася сьогодні близько 00:05 у Святошинському районі столиці. Водій рухався Берестейським проспектом під час комендантської години і наїхав на нацгвардійців на блокпості. Один військовий помер від отриманих травм. Іншого госпіталізували у важкому стані.

Водія затримали на місці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу — ймовірно, його відправлять під варту.