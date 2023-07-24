СБУ й Офіс генпрокурора: Ексвласники Сенс Банку планували довести його до банкрутства, щоб обійти санкції

Служба безпеки розслідує спроби російських олігархів — ексвласників одного з найбільших українських банків — обійти економічні санкції Ради національної безпеки й оборони (РНБО) та Заходу, пише пресслужба, не вказуючи, про який саме банк йдеться, але зауважуючи, що Нацбанк вивів його з ринку для передачі на користь держави. Найімовірніше, це Сенс Банк.
Правоохоронці викрили схему виведення за кордон мільярдних активів Сенс Банку. Щоб отримати доступ до прибутків ексвласники хотіли переоформити власну частку в управлінні банком на підконтрольних осіб. І потім від імені «нових» бенефіціарів вивести капітали.
Аби приховати оборудку, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства. Це створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи України.
Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання топменеджменту слідчі знайшли документи з доказами незаконної діяльності.
Зараз триває досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України (ст. 110-2 КК України).
У СБУ вважають, що росіяни планували використати виведені активи у росії, де працюють підконтрольні їм страхові, телекомунікаційні й торгові компанії, які «активно співпрацюють з російськими збройними формуваннями, які воюють в Україні».
- 16 червня Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників, але тільки системні. Цей закон дозволив Нацбанку запустити націоналізацію Сенс Банку. 20 липня НБУ оголосив, що виводить з ринку Сенс Банк, а 21 липня Кабмін вирішив його націоналізувати — акції банку купили за 1 гривню.
- Сенс Банк (раніше — Альфа Банк Україна) належав ABH Ukraine Limited (Кіпр) і ABH Holdings S.A. (Люксембург). Власниками опосередкованої істотної участі були російські підсанкційні олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен і Андрій Косогов. У 2022 році вони спочатку потрапили до міжнародних, а згодом і до українських санкційних списків.