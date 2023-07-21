Уряд схвалив націоналізацію Сенс Банку, який належить підсанкційним російським олігархам

Кабінет міністрів України схвалив націоналізацію Сенс Банку (раніше — Альфа Банк Україна), власниками частки якого є підсанкційні російські олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен і Андрій Косогов.

Про це Міністерство фінансів повідомило 21 липня.

Акції фінустанови придбають за 1 гривню. Сенс Банк стане державним. Його орган управління — Міністерство фінансів. Далі за поданням Мінфіну і за погодженням з НБУ Кабмін має обрати новий топменеджмент Сенс Банку.

Націоналізація банку не вплине на те, як банк буде виконувати свої зобовʼязання перед клієнтами. Після завершення воєнного стану Мінфін залучить інвесторів для продажу банку.

Міністерство фінансів пояснює, що участь держави в націоналізації банку — це необхідний крок, щоб зберегти стабільність банківської системи й захистити вкладників та інших кредиторів банку, якщо проти власників істотної частки банку запровадять санкції.