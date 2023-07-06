РНБО ввела санкції проти компаній Фрідмана. Допомогло розслідування «Схем» про його звʼязки з Росгвардією

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про застосування персональних санкцій проти 18 зарубіжних компаній. Серед них є ті, які частково належать підсанкційному російському олігарху Михайлу Фрідману.
Зокрема, це стосується материнських структур Сенс Банку (раніше був Альфа-Банком), а також фірм зі структури власності страхового бізнесу Фрідмана під брендом «АльфаСтрахование». Санкції запровадили за ініціативи Нацбанку після розслідування «Схем».
Тоді журналісти виявили, що російська страхова компанія Фрідмана «АльфаСтрахование» надає послуги транспорту воєнізованої Росгвардії — страхує транспорт підрозділів, які воюють проти України.
- Російська «АльфаСтрахование» — одна з найбільших приватних страхових груп країни. Компанія входить у фінансово-промисловий консорціум «Альфа-груп». Її власником через кіпрський офшор є люксембурзька компанія ABH Holdings S.A., акціонерами якої є Михайло Фрідман та його бізнес-партнер Андрій Косогов.
- В Україні Фрідману належать компанії «Київстар», Альфа-банк (нині Сенс-банк), а також виробники мінеральної води «Моршинська» та «Миргородська». Фрідман став одним із перших російських олігархів, який потрапив у санкційний список ЄС наприкінці лютого 2022-го за тісні звʼязки з адміністрацією путіна.
- 29 травня Верховна Рада дозволила націоналізацію банків, чиї власники перебувають під санкціями. Закон набере чинності, коли його підпишуть спікер ВРУ і президент.