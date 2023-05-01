«Схеми»: Компанія Фрідмана страхує техніку Росгвардії — це може стати підставою для конфіскації його активів в Україні

Російська компанія «АльфаСтрахування», співвласником якої через консорціум «Альфа-груп» є підсанкційний російський олігарх Михайло Фрідман, надає послуги зі страхування службового транспорту підрозділам Росгвардії, які воюють проти України в складі окупаційного війська.

Страхова компанія Фрідмана також застрахувала автомобілі військової частини, яка підпорядковується Головному управлінню спеціальних програм путіна. Це зʼясували журналісти програми «Схеми» («Радіо Свобода»).

За даними розслідування, Росгвардія — один із найбільших замовників послуг компанії «АльфаСтрахування», який сплатив компанії Фрідмана близько 280 мільйонів рублів (130 млн гривень) за останні 5 років. Співпраця продовжилася і після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Наприклад, у 2022 році компанія страхувала автопарк підрозділів Росгвардії в Калузькій, Воронезькій, Брянській та Тульській областях. Декілька їхніх застрахованих КАМАЗів із військовою символікою помітили на знімках колон росгвардійців, які у 2022 року поверталися з України до росії.

Зокрема, «АльфаСтрахування» надавала послуги військовій частині № 5598 Росгвардії — це 26 загін спецпризначення «Барс», бійці якого, за даними української розвідки, у березні 2022 року брали участь у війні проти українців.

«АльфаСтрахування» також застрахувала транспорт Головного управління МВС росії в місті Санкт-Петербург та Ленінградській області. Його автомобілі журналісти зафіксували на відео з окупованого Маріуполя.

Розслідування «Схем» також виявило, що захист «АльфаСтрахування» поширюється і на службовий транспорт військовослужбовців, які відповідають за особисту безпеку путіна.

На гарячій лінії «АльфаСтрахування» журналістам повідомили, що компанія не розглядає страхові випадки ДТП, які сталися на окупованих територіях України, та припустили, що після 1 січня 2024 року ситуація може змінитися.

Сам Фрідман запевняє, що з лютого 2022 року вийшов з органів управління усіх російських та іноземних компаній, акціонером яких він є.

«На цей момент я не маю права брати участь в роботі цих компаній в жодному вигляді. Вам варто ваші питання адресувати напряму керівництву компаній», — підкреслив олігарх.

У Міністерстві юстиції України, своєю чергою, зауважили, що ці дані можуть стати підставою для конфіскації активів, які належать олігарху в Україні.

«Про Фрідмана у нас було багато інформації по активах. У цьому випадку дійсно цікаво, тому що можна простежити зв’язок з агресією... Ми зв’яжемося з правоохоронцями, щоб вони змогли підтвердити цю інформацію процесуально, і щоб ми могли це надати суду», — повідомив міністр Денис Малюська.