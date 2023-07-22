Сенс Банк став державним. Головою правління призначили Дмитра Кузьміна

Україна придбала 100% акцій Сенс Банку — він став державним. Головою правління призначили Дмитра Кузьміна — колишнього голову правління Універсал Банку.
Про це повідомляє Національний банк України.
«Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого АТ «Сенс Банк», згідно з яким банк переходить у власність держави», — йдеться в повідомленні.
У НБУ зазначили, що кандидатуру голови правління банку подавало Міністерство фінансів за погодженням Нацбанку. Призначив голову правління і керівників Фонд гарантування вкладів фізосіб. Нове керівництво почне виконувати свої обов’язки з моменту, коли Фонд припинить повноваження тимчасової адміністрації, запровадженої 21 липня.
- 16 червня Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників, але тільки системні. Цей закон дозволив Нацбанку запустити націоналізацію Сенс Банку. 20 липня НБУ оголосив, що виводить з ринку Сенс Банк, а 21 липня Кабмін вирішив його націоналізувати — акції банку купили за 1 гривню.
- Сенс Банк (раніше — Альфа Банк Україна) належав ABH Ukraine Limited (Кіпр) і ABH Holdings S.A. (Люксембург). Власниками опосередкованої істотної участі були російські підсанкційні олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен і Андрій Косогов. У 2022 році вони спочатку потрапили до міжнародних, а згодом і до українських санкційних списків.