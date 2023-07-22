Сенс Банк став державним. Головою правління призначили Дмитра Кузьміна

Україна придбала 100% акцій Сенс Банку — він став державним. Головою правління призначили Дмитра Кузьміна — колишнього голову правління Універсал Банку.

Про це повідомляє Національний банк України.

«Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого АТ «Сенс Банк», згідно з яким банк переходить у власність держави», — йдеться в повідомленні.

У НБУ зазначили, що кандидатуру голови правління банку подавало Міністерство фінансів за погодженням Нацбанку. Призначив голову правління і керівників Фонд гарантування вкладів фізосіб. Нове керівництво почне виконувати свої обов’язки з моменту, коли Фонд припинить повноваження тимчасової адміністрації, запровадженої 21 липня.