Міноборони: Україна має на озброєнні 28 моделей дронів власного виробництва. У розробці — ще 10 моделей

Від 22 лютого 2022 року Міністерство оборони прийняло на озброєння 28 моделей безпілотників українського виробництва.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Серед них є девʼять моделей дронів-камікадзе, зокрема три — літакового типу, а також шість FPV-дронів. Загальна кількість дронів, переданих до ЗСУ в межах закупівель Міноборони — кілька тисяч одиниць.

Восени 2022 року Міноборони спростило процедури для винахідників і виробників дронів, тож термін прийняття в експлуатацію нового озброєння й техніки скоротився з приблизно двох років до 3—5 тижнів.

Відомство уклало з низкою українських компаній контракти на серійне виробництво 10 моделей безпілотників різних типів, але їхні найменування та обсяги не розкривають із міркувань безпеки.

Станом на 20 липня 2023 року до Міноборони надійшло дві пропозиції від підприємств, які входили до складу колишнього концерну «Укроборонпром» (тепер — «Українська оборонна промисловість»). Зокрема, у 2023 році з підприємством концерну уклали державний контракт на закупівлю розвідувального дрона.

Також наразі завершилися випробування єдиного дрона-камікадзе українського виробництва. Триває процедура допуску до експлуатації. Після її завершення вирішуватимуть щодо його закупівлі для ЗСУ.