У підземних сховищах України зберігається майже 12 мільярдів кубометрів газу. Підготовка до зими йде за планом

НАК «Нафтогаз України» запевняє, що в українських підземних сховищах вже зберігається 11,7 мільярда кубометрів газу. Цей обсяг відповідає плану підготовки запасів на зиму.

Про це пише пресслужба компанії.

Від початку закачування газу в 2023 році в сховища спрямували 2,5 мільярда кубометрів блакитного палива — це відповідає аналогічному періоду 2022 року.

«У липні ми закачали навіть більше газу, ніж передбачалося», — додав голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

Тим часом українці з квітня до червня використовували газу на 13% більше, ніж за той же період минулого року.