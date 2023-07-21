У підземних сховищах України зберігається майже 12 мільярдів кубометрів газу. Підготовка до зими йде за планом

НАК «Нафтогаз України» запевняє, що в українських підземних сховищах вже зберігається 11,7 мільярда кубометрів газу. Цей обсяг відповідає плану підготовки запасів на зиму.
Про це пише пресслужба компанії.
Від початку закачування газу в 2023 році в сховища спрямували 2,5 мільярда кубометрів блакитного палива — це відповідає аналогічному періоду 2022 року.
«У липні ми закачали навіть більше газу, ніж передбачалося», — додав голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.
Тим часом українці з квітня до червня використовували газу на 13% більше, ніж за той же період минулого року.
- У червні в Україні запустили три свердловини із сумарним дебітом 425 тисяч кубометрів газу на добу. Дві з них — нові, а третю капітально відремонтували.
- У квітні 2023 року в Україні запустили найпотужнішу свердловину за останні 2,5 року. Там зможуть видобувати 460 тисяч кубометрів газу на добу.