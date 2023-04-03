«Нафтогаз» запустив найпотужнішу свердловину за останні 2,5 року — там видобувають 460 тисяч кубометрів газу на добу

В Україні запустили найпотужнішу свердловину за останні 2,5 року. Там зможуть видобувати 460 тисяч кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

Новий нафтогазовий поклад відкрили на вже виснаженому родовищі.

У компанії повідомили, що досягти такого рівня видобутку змогли завдяки сучасним підходам до обробки геологічної інформації, зокрема матеріалів 3D-сейсморозвідки — це дало змогу знайти раніше не розвіданий поклад і визначити оптимальну точку для буріння.

«Це спільне досягнення наших геологів і буровиків, які виконали свою роботу на найвищому рівні. В надскладних умовах воєнного стану ми робимо все, щоб Україна змогла вже наступного опалювального сезону відмовитися від імпорту газу», — зазначив тимчасовий виконувач обовʼязків генерального директора «Укргазвидобування» Олег Толмачов.