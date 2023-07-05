«Нафтогаз» запустив три газові свердловини за червень

У червні в Україні запустили три свердловини із сумарним дебітом 425 тисяч кубометрів газу на добу. Дві з них — нові, а третю капітально відремонтували.
Про це повідомили у пресслужбі «Нафтогазу».
Нові свердловини зʼявилися на старому родовищі завдяки глибокому аналізу розробки та 3D-моделям. На цьому родовищі діють уже 10 нових свердловин, добовий видобуток яких перевищив 3 мільйони кубометрів газу.
Свердловина, яку капітально відремонтували, збільшила видобуток у десятки разів.
За перше півріччя 2023 року «Укргазвидобування» запусило 11 свердловин з видобутком понад 100 тисяч кубометрів на добу кожна. Чотири з них дають понад 300 тисяч кубометрів газу на добу.
- У жовтні 2022 року в Харківській області запустили нову газову свердловину, звідки щороку зможуть видобувати 51 мільйон кубометрів газу.
- У квітні 2023 року в Україні запустили найпотужнішу свердловину за останні 2,5 року. Там зможуть видобувати 460 тисяч кубометрів газу на добу.