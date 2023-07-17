Швеція виділить понад $584 мільйони Україні для відновлення та реалізації реформ

Уряд Швеції вирішив виділити $584 мільйони для України, щоб підтримати її відновлення, а також забезпечити реалізацію реформ. Нова стратегія співпраці розрахована до 2027 року.

Про це пише пресслужба шведського уряду й наголошує, що це наймасштабніша в історії Швеції стратегія двосторонньої допомоги для розвитку.

Загалом стратегія охоплює пʼять основних сфер:

відновлення (пріоритет на критичну інфраструктуру, основні соціальні послуги, реабілітацію);

зелений перехід і сталий розвиток;

інклюзивний економічний розвиток, підприємництво й торгівля;

безпека й стабільність;

права людини, демократія, верховенство права і гендерна рівність.

Стратегія має посприяти інтеграції України в ЄС, посилити стійкість і економічне зростання.