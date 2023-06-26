Швеція скерує €32,5 млн на гуманітарну допомогу Україні

Уряд Швеції представив новий пакет допомоги Україні для гуманітарних потреб і відбудови вартістю €32,51 мільйона.

Про це йдеться в повідомленні шведського уряду.

Допомогу надаватимуть через Шведське Агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (SAID). Вони координуватимуть допомогу через менші гуморганізації.

Ідеться, серед іншого, про український Червоний Хрест, якому Швеція допоможе із придбанням медикаментів, санітарних та водоочисних засобів, а також Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.

Крім того, Швеція надасть фінансування Програмі розвитку ООН для відновлення енергетичної інфраструктури України та придбання обладнання для підтримання критично важливого постачання електроенергії.

Фінансування надається з програми міжнародної допомоги на 2023 рік, затвердженої шведським урядом окремо від пакета допомоги Україні.