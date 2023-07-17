США надають Україні гуманітарну допомогу на понад $500 мільйонів

Агентство США з міжнародного розвитку USAID надає Україні гуманітарну допомогу на понад $500 мільйонів, щоб допомогти українцям, які постраждали від повномасштабної війни.

Гроші підуть на підтримку переселенців, продовольство, медичне обслуговування, тимчасове житло, створення безпечних місць для жінок, дівчат, психосоціальну підтримку для найбільш уразливих верств населення, а також на багатоцільову грошову допомогу.