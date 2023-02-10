США виділяють Україні $60 мільйонів на посилення кібербезпеки

Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє $60 мільйонів на зміцнення кібербезпеки України та на підтримку її цифрової трансформації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Це допоможе уряду захистити обʼєкти критичної інфраструктури від російських кібератак. Зокрема, систему зберігання данних, а також енергетичну і телекомунікаційну», — зазначили там.