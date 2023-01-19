Естонія представила аналог «Дії», створений з допомогою Мінцифри України. США хочуть поширити досвід

На Всесвітньому економічному форумі представили естонський застосунок mRiik, який є аналогом української «Дії». Його розробили спільно з Міністерством цифрової трансформації України.

Про це повідомляє Мінцифри.

Під час співпраці з естонськими колегами команда «Дії» поділилася кодом застосунку та підходами до користувацького дизайну. З лютого mRiik буде доступний для тестувальників, а повноцінний запуск планують у середині цього року. Завдяки єдиній національній мобільній платформі Естонія зможе заощадити на витратах на розробку в майбутньому.

Раніше повідомлялося, що США планують «повторити успіх» української «Дії» в інших країнах. За словами очільниці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманти Пауер, проєкт перебуває на початковій стадії. Наразі вже виділили $650 тисяч на техніко-економічне обґрунтування у країнах, які виявили інтерес. Також цю ідею вона збирається обговорити з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим і потенційними партнерами з приватного сектора.