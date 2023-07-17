Комісія Мінінфраструктури зафіксувала критичні пошкодження на двох київських мостах

Експерти комісії Міністерства інфраструктури зафіксували критичні пошкодження на мосту Патона та мосту Метро у Києві.
Про це повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури.
Фахівці виявили суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитних відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізну корозію балок у місцях зʼєднання з поперечними вузлами.
Тепер експекти зʼясують реальний технічний стан мостів та розроблять покроковий план їхнього ремонту та утримання.
У 2018 році під час обстеження мосту Патона експерти визнали його непрацездатним. Огляд обʼєкта, згідно з регламентом, мав відбуватися кожного року. Утім, остання перевірка відбулася у 2020 році.
У січні 2023 року розпорядженням КМДА замовником робіт з реставрації мосту Патона стала Служба відновлення Київської області. Проте балансоутримувачем обʼєкта лишається Київська міська адміністрація, яка відповідає за його належний стан. Передача функцій замовника Службі відновлення у Київській області тривала понад рік.
Наприкінці серпня Служба відновлення у Київській області оголосить тендер на проєктування реставраційних робіт на мосту Патона.
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