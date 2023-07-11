Мер Києва: Мости Патона і Метро в аварійному стані, перебудова останнього — великий виклик

У Києві в найгіршому, аварійному стані мости Патона і Метро.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів мер столиці Віталій Кличко.

«Міст Патона в аварійному стані. Два роки тому, як я вже казав, ми передали його на баланс Міністерства інфраструктури під «Велике будівництво», щоб роботи розпочалися. Цей обʼєкт — памʼятка архітектури, і там багато нюансів, зокрема з Мінкультури, які держава може вирішити максимально швидко», — розповів Кличко.

«Також в аварійному стані зараз міст Метро. Його конструкція за радянських часів була експериментальною, таких мостів було всього кілька в СРСР. Перебудувати його — великий виклик. Але ми вже розробляємо проєкт першочергових протиаварійних робіт на цьому мості. І плануємо розпочати його оновлення наступного року», — додав мер.

Коментуючи оголошену президентом та урядом ревізію мостів, Кличко розповів, що комунальне підприємство «Київавтошляхміст», яке займається питанням їх утримання, передало документи та інформацію, яку запросив уряд в рамках перевірки.

Кличко поки що не розуміє, як буде відбуватися сама ревізія.

«Це має бути масштабна ревізія. Щоправда, не зовсім зрозуміло, як саме і за якими критеріями вона відбуватиметься. Бо, наскільки я знаю, в Україні понад 12 тисяч мостів і шляхопроводів. У Києві, наприклад, — 175», — заявив він.