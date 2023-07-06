У Києві добудували Дарницький міст

У Києві завершили будівництво Дарницького мосту і відкрили рух двома новозбудованими зʼїздами — у бік мосту Патона й Осокорків.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Відкриття зʼїздів/заїздів дозволить організувати пряме сполучення між житловою забудовою Осокорків і Позняків та платформою Kyiv City Express і Березняками. Коли відкриють усі смуги, пропускна здатність моста становитиме 35 тисяч автомобілів на добу.

Будівництво Дарницького мосту перезапустили у 2021 році (почали будувати його у 2004 році), але через повномасштабне вторгнення рф роботи призупиняли до травня 2022 року.