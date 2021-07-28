Уряд запланував 500 млн гривень на добудову Дарницького мосту в Києві

Кабінет міністрів виділив 500 мільйонів гривень на завершення будівництва Дарницького мосту в Києві.

Таке рішення уряд ухвалив на своєму засіданні у середу.

«Уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених на добудову Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу в Києві. На відповідну програму закладено 500 млн грн», — заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що на сьогодні Дарницький міст функціонує частково, без відповідних транспортних розв’язок.

«Це питання в найближчій перспективі буде розв’язане. Тендер на будівництво підходів до мостового переходу вже оголошено — торги відбудуться в середині серпня», — повідомив Шмигаль.

Дарницький міст — комбінований залізнично-автомобільний переїзд через річку Дніпро в Києві, який було споруджено у 2004—2011 роках. Він складається з двох залізничних колій та автодороги на шість смуг (по три у кожному напрямку). Увесь міст майже зданий в експлуатацію, окрім лівобережних заїздів та зʼїздів з мосту на Дніпровську набережну, будівництво яких призупинено, і час здачі невідомий.