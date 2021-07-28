Кабмин запланировал 500 млн гривен на достройку Дарницкого моста в Киеве

Кабинет министров запланировал 500 миллионов гривен на завершение строительства Дарницкого моста в Киеве.

Такое решение правительство приняло на своем заседании в среду.

«Правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных на достройку Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода в Киеве. На соответствующую программу заложено 500 млн грн», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что на сегодня Дарницкий мост функционирует частично, без соответствующих транспортных развязок.

«Этот вопрос в ближайшей перспективе будет решен. Тендер на строительство подходов к мостовому переходу уже объявлен — торги состоятся в середине августа», — сообщил Шмыгаль.

Дарницкий мост — комбинированный железнодорожно-автомобильный переезд через реку Днепр в Киеве, который был построен в 2004—2011 годах. Он состоит из двух железнодорожных путей и автодороги на шесть полос (по три в каждом направлении). Весь комплекс почти сдан в эксплуатацию, кроме левобережных заездов и съездов с моста на Днепровскую набережную, строительство которых приостановлено, а сроки сдачи неизвестны.