Мінінфраструктури визначило компанію, яка добудує Дарницький міст у Києві

Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» підписала контракт з компанією «Автострада» на 1,15 млрд гривень щодо завершення будівництва Дарницького мосту у Києві. Сам міст перебуває на балансі «Укрзалізниці».
Про це пише пресслужба Міністерства інфраструктури.
«Успішна інфраструктурна історія Києва неможлива без подолання проблеми довгобудів. У столиці їх десятки. Починаючи від Подільсько-Воскресенського та Дарницького мостів до численних ЖК, шкіл, лікарень і офісних будівель. Це все — заморожені інвестиції, цінність яких з кожним роком зменшується», — зазначив міністр Олександр Кубраков.
Компанія повинна буде добудувати автомобільні з’їзди на лівому березі столиці. Після цього міст зможе запрацювати на повну потужність, оскільки він уже 10 років недобудований і має значний резерв пропускної здатності. Водночас сусідні Південний міст та міст Патона сильно перевантажені.
- Дарницький міст — комбінований залізнично-автомобільний переїзд через річку Дніпро в Києві, який було споруджено у 2004—2011 роках. Він складається з двох залізничних колій та автодороги на шість смуг (по три у кожному напрямку). Увесь міст майже зданий в експлуатацію, окрім лівобережних заїздів та зʼїздів з мосту на Дніпровську набережну, будівництво яких призупинено, і час здачі невідомий.
- У березні Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) та «Укрзалізниця» підписали меморандум щодо завершення будівництва Дарницького мосту в Києві. Кабінет міністрів виділив 500 мільйонів гривень на завершення будівництва Дарницького мосту в Києві.