Мінінфраструктури визначило компанію, яка добудує Дарницький міст у Києві

Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» підписала контракт з компанією «Автострада» на 1,15 млрд гривень щодо завершення будівництва Дарницького мосту у Києві. Сам міст перебуває на балансі «Укрзалізниці».

Про це пише пресслужба Міністерства інфраструктури.

«Успішна інфраструктурна історія Києва неможлива без подолання проблеми довгобудів. У столиці їх десятки. Починаючи від Подільсько-Воскресенського та Дарницького мостів до численних ЖК, шкіл, лікарень і офісних будівель. Це все — заморожені інвестиції, цінність яких з кожним роком зменшується», — зазначив міністр Олександр Кубраков.

Компанія повинна буде добудувати автомобільні з’їзди на лівому березі столиці. Після цього міст зможе запрацювати на повну потужність, оскільки він уже 10 років недобудований і має значний резерв пропускної здатності. Водночас сусідні Південний міст та міст Патона сильно перевантажені.