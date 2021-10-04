Мининфраструктуры определило компанию, которая достроит Дарницкий мост в Киеве

Региональный филиал «Юго-Западная железная дорога» АО «Укрзалізниця» подписала контракт с компанией «Автострада» на 1,15 млрд гривен по завершению строительства Дарницкого моста в Киеве. Сам мост находится на балансе «Укрзалізниці».
Об этом пишет пресс-служба Министерства инфраструктуры.
«Успешная инфраструктурная история Киева невозможна без решения проблемы долгостроев. В столице их десятки. Начиная от Подольско-Воскресенского и Дарницкого мостов до многочисленных ЖК, школ, больниц и офисных зданий. Это все — замороженные инвестиции, ценность которых с каждым годом уменьшается», — отметил министр Александр Кубраков.
Компания должна будет достроить автомобильные съезды на левом берегу столицы. После этого мост сможет заработать на полную мощность, так как он уже 10 лет недостроенный и имеет значительный резерв пропускной способности. В то же время соседние Южный мост и мост Патона сильно перегружены.
- Дарницкий мост — комбинированный железнодорожно-автомобильный переезд через реку Днепр в Киеве, который был построен в 2004-2011 годах. Он состоит из двух железнодорожных путей и автодороги на шесть полос (по три в каждом направлении). Весь мост почти сдан в эксплуатацию, кроме левобережных заездов и съездов с моста на Днепровскую набережную, строительство которых приостановлено, и время сдачи неизвестно.
- В марте Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) и «Укрзалізниця» подписали меморандум о завершении строительства Дарницкого моста в Киеве. Кабинет министров выделил 500 млн гривен на завершение строительства Дарницкого моста в Киеве.