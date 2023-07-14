Президент Туреччини: путін погодився з необхідністю продовжити «зернову угоду»

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що путін погодився з ним про необхідність продовжити «зернову угоду». Він сподівається, що угоду буде продовжено після 17 липня, коли спливає термін її дії.

Як передають AFP і Reuters, про це він коротко сказав журналістам, не уточнивши деталі розмови з президентом росії.

Сьогодні путін у коментарі російським ЗМІ заявив: «Ми подумаємо, як вчинити. Кілька днів у нас є». Він додав, що росія може призупинити участь в угоді, але якщо будуть виконані умови Москви, то «її буде відновлено».