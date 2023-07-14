Верховна Рада попросила президента Грузії помилувати Саакашвілі

Рада звернулася до президента Грузії Саломе Зурабішвілі та парламентів країн-членів ЄС із проханням помилувати третього президента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі.
Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.
За відповідний законопроєкт № 9491 проголосували 285 нардепів.
Депутати закликали президента Грузії Саломе Зурабішвілі надати уповноваженому Ради з прав людини Дмитру Лубінцю доступ до Саакашвілі та попросили помилувати його, враховуючи тяжкий фізичний стан.
Також Рада звернулася до парламентів країн-членів ЄС із проханням ухвалити відповідні рішення щодо необхідності помилування Саакашвілі.
- 3 липня увʼязнений експрезидент Грузії Михеіл Саакашвілі вперше з лютого цього року брав участь у судовому засіданні, підключившись онлайн із клініки «Вівамед». Він виглядав украй виснаженим і худим.
- Президент Зеленський закликав грузинську владу передати Україні Міхеіла Саакашвілі для лікування, а партнерів — «не ігнорувати цю ситуацію та врятувати людину». Також він доручив МЗС викликати посла Грузії в Україні, висловити йому протест і запропонувати проконсультуватися з офіційним Тбілісі.
- 4 липня посла Грузії викликали до МЗС України. Йому запропонували повернутися до Тбілісі для консультацій, щоб вирішити ситуацію навколо Саакашвілі. МЗС Грузії «висловило глибоку стурбованість» пропозицією України повернутися грузинському послу в Тбілісі для консультацій, і назвала це «крайньою формою ескалації дипломатичних відносин».
- Саакашвілі увʼязнений з жовтня 2021 року, останні кілька місяців він перебуває в лікарні. Політик просить дозволу виїхати на лікування за кордон. У Грузії він заочно засуджений у справах про вбивство банкіра і побиття депутата, а також фігурує у справі про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року і погром телекомпанії «Імеді».