Посла Грузії викликали до МЗС України через стан ув’язненого Міхеіла Саакашвілі

Посла Грузії викликали до Міністерства зовнішніх справ України через поганий стан увʼязненого Міхеіла Саакашвілі. Йому запропонували повернутися до Тбілісі для консультацій, щоб вирішити ситуацію.
Про це повідомили у пресслужбі МЗС.
«Грузинському дипломату було наголошено, що таке ставлення до Міхеіла Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Грузинська влада має припинити знущання над громадянином України», — наголосили у відомстві.
Українська сторона готова невідкладно обговорити перевезення Саакашвілі до України на лікування.
- Саакашвілі увʼязнений з жовтня 2021 року, а останні кілька місяців він у лікарні. Політик просить дозволу виїхати на лікування за кордон. У Грузії він заочно засуджений у справах про вбивство банкіра і побиття депутата, а також фігурує у справі про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року та погром телекомпанії «Імеді».
- Президент Зеленський закликав грузинську владу передати Україні Міхеіла Саакашвілі для лікування, а партнерів — «не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину».