Погіршення стану Саакашвілі: МЗС Грузії «стурбоване» пропозицією України повернутися грузинському послу в Тбілісі

Міністерство закордонних справ Грузії відреагувало на виклик свого посла в Києві у звʼязку із ситуацією навколо українського громадянина, колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі.

У заяві МЗС «висловлює глибоку стурбованість» пропозицією України повернутися грузинському послу в Тбілісі для консультацій, що є «крайньою формою ескалації дипломатичних відносин».

У Тбілісі нагадали, що раніше Європейський суд із прав людини відхилив клопотання Саакашвілі про виїзд на лікування за кордон, а рішення української влади назвали таким, яке «суттєво шкодить стратегічним відносинам двох країн і є прямим втручанням у внутрішні справи держави».

Відомство сподівається, що Київ перегляне рішення і обіцяє «утриматися від додаткової реакції у відповідь на кроки України».