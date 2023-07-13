Європарламент схвалив план збільшення виробництва боєприпасів

Європарламент схвалив план зі збільшення виробництва боєприпасів. Його мета — прискорити доставку боєприпасів і ракет в Україну та допомогти державам-членам поповнити свої арсенали.

Про це повідомляє пресслужба Європейського парламенту.

Це рішення мобілізує з бюджету Євросоюзу €500 мільйонів для нарощування потужностей виробництва боєприпасів типу «земля — земля», артилерійських снарядів і ракет.

За відповідний законопроєкт проголосували 505 євродепутатів. Проти були 56, 21 утримався. Тепер план має схвалити Рада ЄС.