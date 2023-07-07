Рада ЄС і Європарламент погодили план збільшення виробництва боєприпасів

Рада ЄС попередньо домовилася з Європарламентом щодо закону про підтримку виробництва боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Це рішення мобілізує з бюджету Євросоюзу €500 мільйонів для нарощування потужностей виробництва боєприпасів типу «земля — земля», артилерійських снарядів і ракет.

Також це має полегшити європейським виробникам боєприпасів і ракет доступ до державного і приватного фінансування через так званий Фонд нарощування.

Ця угода реалізує третій напрям плану, який раніше погодила Рада ЄС. Закон про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) має прискорити доставку боєприпасів і ракет в Україну та допомогти державам-членам поповнити свої арсенали.

Тепер попередню угоду мають схвалити Рада ЄС і Європарламент. Вона буде офіційно ухвалена обома інституціями після юридично-лінгвістичного перегляду. Очікують, що закон набуде чинності до кінця липня.