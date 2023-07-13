Інспекція дозволила замінити герб на щиті монумента «Батьківщина-Мати»

Державна інспекція архітектури та містобудування видала дозвіл на заміну герба СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати» на український тризуб. Роботи мають розпочатися найближчим часом.
Про це повідомив віцепремʼєр з питань відновлення Олександр Кубраков.
Замовник робіт — Національний музей історії України у Другій світовій війні.
21 липня 2022 року в застосунку «Дія» завершилося голосування щодо подальшої долі герба СРСР на монументі «Батьківщина-Мати» в Києві. Майже всі учасники опитування хочуть замінити його на тризуб.
- 3 травня Верховна Рада ухвалила закон, який дозволить вилучати радянські та імперські культурні памʼятки з Державного реєстру нерухомих памʼяток України. Міністерство культури радить не зносити деякі обʼєкти, які мають мистецьку цінність, а переносити в спеціальні місця.