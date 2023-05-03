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Рада ухвалила закон «антиПушкін». Він стосується памʼятників-символів російської імперії

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Верховна Рада ухвалила закон № 8273, який дозволить вилучати радянські та імперські культурні памʼятки. Міністр культури Олександр Ткаченко назвав цей закон «антиПушкін».

Відтепер є законні підстави, аби вилучити з Державного реєстру нерухомих памʼяток України памʼятки, які є символом російської імперської та радянської тоталітарної політики й ідеології.

Відтак не будуть вважатися культурною спадщиною памʼятки:

  • які присвячені людям, що обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище);
  • керівникам у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР, інших союзних або автономних радянських республік;
  • присвячені подіям, повʼязаним із діяльністю комуністичної партії, із встановленням радянської влади на території України;
  • є символами російської імперської або радянської тоталітарної політики.