Рада ухвалила закон «антиПушкін». Він стосується памʼятників-символів російської імперії

Верховна Рада ухвалила закон № 8273, який дозволить вилучати радянські та імперські культурні памʼятки. Міністр культури Олександр Ткаченко назвав цей закон «антиПушкін».
Відтепер є законні підстави, аби вилучити з Державного реєстру нерухомих памʼяток України памʼятки, які є символом російської імперської та радянської тоталітарної політики й ідеології.
Відтак не будуть вважатися культурною спадщиною памʼятки:
- які присвячені людям, що обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище);
- керівникам у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР, інших союзних або автономних радянських республік;
- присвячені подіям, повʼязаним із діяльністю комуністичної партії, із встановленням радянської влади на території України;
- є символами російської імперської або радянської тоталітарної політики.