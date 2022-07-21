У «Дії» завершилося голосування про долю гербу СРСР на монументі «Батьківщина-Мати». Майже всі учасники хочуть замінити його на тризуб

У додатку «Дія» завершилося голосування щодо подальшої долі герба СРСР на монументі «Батьківщина-Мати» в Києві. Майже всі учасники опитування хочуть замінити його на тризуб.

Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр культури Олександр Ткаченко.

В опитуванні взяли участь майже 780 тисяч людей. З них 85% проголосували за те, щоб замінити герб на тризуб.

9% зазначили, що герб СРСР варто просто зняти, а ще 6% проголосували за те, щоб залишити монумент без змін.

«Так, ми могли все зробити без консультацій з громадськістю. Зробити на свій розсуд. Але я впевнений, що діалог з суспільством — вкрай важливий. Його треба ініціювати по таких питаннях, тим паче коли нам це нічого не коштує», — зазначив Ткаченко.



7 липня Міністерство цифрової трансформації запустило в «Дії» опитування про те, що слід зробити із символікою СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати» в Києві.