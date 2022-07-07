У «Дії» зʼявилося опитування про долю герба СРСР на монументі «Батьківщина-мати» в Києві

Міністерство цифрової трансформації запустило в «Дії» опитування про те, що слід зробити із символікою СРСР на щиті монумента «Батьківщина-мати» в Києві.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Монумент «Батьківщина-мати» вважається найвищою скульптурою в Європі. Але на його щиті досі герб СРСР. Після початку повномасштабної війни процес декомунізації активізувався. Тому Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку «Дія» щодо подальшої долі щита з радянським символом», — йдеться в повідомленні. Опитування триватиме два тижні.

Міністр культури Олександр Ткачеенко додав, що технічний процес звільнення «Батьківщини-матері» від радянських пережитків — процес непростий з точки зору безпеки. «Важливо це зробити так, щоб через зміну навантаження монумент не пошкодився. Для цього треба залучити спеціалістів — інженерів і архітектори», — додав він. Варіанти для голосування наступні: залишити все як є; зняти герб СРСР; замінити на тризуб — Державний герб України.