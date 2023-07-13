Нідерланди приєднаються до гарантій безпеки для України від G7

Нідерланди приєднаються до ініціативи G7 щодо гарантій безпеки для України.
Про це 13 липня оголосив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.
«Я вітаю Декларацію G7 про підтримку України, включно з оголошеними заходами безпеки. Нідерланди приєднаються до цієї ініціативи та сприятимуть цим заходам безпеки для України в тісній співпраці з міжнародними партнерами», — повідомив Гукстра.
Декларацію також підтримали Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія.
- 12 липня країни «Великої сімки» погодили спільну Декларацію підтримки України — це загальний документ (ось текст). Наступний крок — укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями і домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу з боку росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки.