Bild: Німеччина та США мають намір блокувати рішення про швидке членство України в НАТО

Німеччина та США на саміті у Вільнюсі збираються блокувати рішення про швидке членство України в НАТО.

Про це повідомляє німецька газета Bild, що отримала доступ до секретного документа, в якому розкривається позиція Німеччини щодо членства України в НАТО. Це також підтверджують джерела газети в уряді ФРН.

Франція, Велика Британія, Польща та країни Балтії виступають за якнайшвидше запрошення України до військового альянсу, проте цей план, окрім Німеччини, не підтримують також США. Берлін і Вашингтон разом виступили за дотримання Плану дій щодо членства, який ухвалили ще в 2008 році: він включає безліч кроків, які має зробити Україна, перш ніж вступити до НАТО.

Позиція США мʼякша: за інформацією Bild, американське керівництво згодом відмовиться від довгострокового Плану дії для України за умови проведення подальших реформ.

«Ми хотіли запропонувати Україні модель Фінляндії, тобто вступ протягом кількох місяців, як тільки закінчаться військові дії», — заявив у коментарі Bild один з американських дипломатів.

Тимчасом Німечиина наполягає на недоречності будь-яких формулювань про «майже готовий вступ України до НАТО». Німеччина не має наміру погоджуватися ні зі згадуванням запрошення, ні зі словами про «законне місце України в НАТО» в підсумковому документі після завершення саміту.

За інформацією Bild, сьогодні ввечері представники Німеччини зустрінуться у Вільнюсі з іншими партнерами по НАТО і вкотре спробують знайти «компроміс» щодо членства України.