​Туреччина не висувала Україні жодних умов для повернення командирів оборони Маріуполя

Туреччина не висувала жодних умов Києву для повернення командирів оборони Маріуполя зі Стамбулу в Україну.

Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

За його словами, Анкара зацікавлена в цій операції, бо в такий спосіб Туреччина посилює свої позиції на міжнародній арені.

«Насправді жодних умов, про які мені було б відомо, щодо повернення наших військовослужбовців, не було висунуто. Навпаки, це якраз особливість цієї позиції турецької сторони як медіатора, яка надає так звані добрі послуги для того, щоб сам процес тривав. Її роль, звичайно, у цьому процесі теж важлива. Оскільки піднімаються її рейтинги. Давайте не вважати, що це тільки добрий жест щодо України. Це також посилення позицій Туреччини в комунікації з російською стороною», — зазначив Боднар.

Він розповів, що переговори про звільнення командирів тривали кілька місяців, до цього залучали «ввесь дипломатичний авангард».

«Підготовча робота тривала впродовж декількох місяців. Президент вів переговори з президентом Ердоганом не тільки під час візиту, але й попередньо було кілька телефонних дзвінків, були контакти, звичайно, там, де тільки можна було знайти такі контакти», — додав посол.