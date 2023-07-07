У Львові зросла кількість загиблих від обстрілу 6 липня, коли в багатоповерхівку влучила російська ракета — уже десятеро.

Про це вранці 7 липня повідомив мер міста Андрій Садовий.

Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукову операцію завершать.

Ще 42 людини постраждали (з них троє — діти).

Також Генштаб уточнив, що 6 липня росія запустила по Україні не 10, а 11 крилатих ракет «Калібр». ППО збила сім з них. Три ракети влучили по Львову, одна ракета — по приватному будинку в Черкаській області.