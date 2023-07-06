У Львівській громаді всі укриття мають бути відчинені цілодобово. Це рішення комісії з надзвичайних ситуацій

Після нічної ракетної атаки росіян на Львів мешканці міста поскаржилися на щонайменше десять зачинених укриттів. Через це комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення, що всі укриття Львівської громади повинні бути відчинені цілодобово.

Про це пише мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, неможливо забезпечити, щоб кожне сховище відчиняли під час повітряної тривоги, тому їх забороняють зачиняти.

Власники будівель, де є укриття, мають обрати відповідальних, які напрацюють схему, як гарантувати цілодобовий доступ до обʼєктів цивільного захисту.

«Це рішення остаточне і обговоренню не підлягає», — наголосив Садовий.