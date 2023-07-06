МВС: Під час нічної атаки на Львів у місті були зачинені щонайменше 10 укриттів

У Львові під час нічної атаки були зачинені щонайменше 10 укриттів. Про це 6 липня повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за статтею 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці. Клименко наголосив, що винних мають притягнути до відповідальності.
- Після трагедії 1 червня в Києві (троє людей загинули через зачинене укриття) у країні почалися перевірки укриттів. У дяких областях (ось список) визнали незадовільним стан укриттів. Місцевій владі доручили притягнути до дисциплінарної відповідальності винних у цьому посадовців. Загалом місцеві та обласні адміністрації мають наростити кількість укриттів (збудувати нові, спорудити мобільні укриття, пристосувати підземні споруди), аби доступ до них мали 100% населення.