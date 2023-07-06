МВС: Під час нічної атаки на Львів у місті були зачинені щонайменше 10 укриттів

У Львові під час нічної атаки були зачинені щонайменше 10 укриттів. Про це 6 липня повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за статтею 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці. Клименко наголосив, що винних мають притягнути до відповідальності.