У магазинах застосунків користувачам з ЄС не пропонуватимуть аналог Twitter — Threads

Компанія Meta запускає новий застосунок Threads, який прагне стати аналогом соціальної мережі Twitter. Дата запуску — 6 липня, проте користувачам з Європейського Союзу його не пропонуватимуть у магазинах застосунків.
Про це пише Bloomberg.
Meta чекає на додаткові вказівки щодо Закону про цифрові ринки, нових правил конкуренції ЄС, які регулюють, як великі онлайн-платформи використовують свою владу на ринку. Зараз Європейська комісія обговорює це, очікується, що вона дасть вказівки у вересні.
Застосунок Threads буде обмінюватися даними з Instagram, щоб користувачі могли перенести в нову соціальну мережу назву свого інстаграмного акаунту та знайшли там людей, на яких уже підписані. Саме цей обмін інформацією між платформами накладає більш суворі правила на компанію. Також є питання до монополізації ринку, оскільки Meta надає перевагу власним продуктам.
- Meta оголосила про запуск своєї нової соціальної мережі на тлі деяких нововведень Ілона Маска у Twitter. Так, він 1 липня вирішив обмежити кількість публікацій на день, які бачать користувачі. Спочатку верифіковані користувачі могли бачити 6 тисяч повідомлень на день, неверифіковані — 600, а нові неверифіковані — 300. У підсумку він тричі змінював цю межу. Тепер верифіковані користувачі можуть бачити 10 тисяч твітів, неверифіковані — не більше за тисячу повідомлень на день, а нові акаунти — щонайбільше 500 публікацій.
- До того ж 1 липня стався збій у Twitter, і користувачі почали переходити у Bluesky — це аналог Twitter від його колишнього виконавчого директора Джека Дорсі