Meta запускає свій аналог Twitter

Американська корпорація Meta 6 липня запустить аналог соціальної мережі Twitter — додаток Threads.
Про це повідомляє Bloomberg.
Додаток функціонуватиме аналогічно до Twitter — із текстовими повідомленнями, які можна лайкати й коментувати, а також ділитися ними. Користувачі зможуть підписуватись на облікові записи, на які вони підписані в Instagram, і зберігати назву свого акаунту.
Чинні конкуренти Twitter, такі як Mastodon і Bluesky, перебувають у зародковому стані і ще не побудували свої мережі як життєздатні альтернативи. Instagram уже кілька місяців рекламує свій додаток з різними знаменитостями та впливовими особами.
Програма доступна для «попереднього замовлення» та «очікується» в четвер, 6 липня. В App Store Threads описують як «місце, де спільноти збираються разом, щоб обговорити все — від того, що вас турбує сьогодні, до того, що буде в тренді завтра».
- Власник Twitter Ілон Маск 1 липня вирішив обмежити кількість публікацій на день, які бачать користувачі. Спочатку верифіковані користувачі могли бачити 6 тисяч повідомлень на день, неверифіковані — 600, а нові неверифіковані — 300. У підсумку він тричі змінював це число. Тепер верифіковані користувачі можуть бачити 10 тисяч твітів, неверифіковані — не більше за тисячу повідомлень на день, а нові акаунти — щонайбільше 500 публікацій.
- Також 1 липня стався збій у Twitter, і користувачі почали переходити у Bluesky — це аналог Twitter від його колишнього виконавчого директора Джека Дорсі.