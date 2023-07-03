На двох східних напрямках росія зосередила понад 180 тисяч окупантів

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері телемарафону заявив, що на Лимано-Купʼянському і Бахмутському напрямках росія сконцентрувала 180 тисяч окупантів.

Більше ніж 120 тисяч російських військових перебувають на Лимано-Купʼянському напрямку, інші — на Бахмутському.

Серед них є повітряно-десантні війська, механізовані підрозділи, підрозділи так званого бойового армійського резерву, територіальні війська і штурмові роти «Шторм Z» (туди набирають людей з кримінальним минулим).

Як зазначив Череватий, кілька місяців росіяни атакують на Лимансько-Купʼянському напрямку й активно обстрілюють його з артилерії. Однак анонсованого росією великого наступу на всій лінії фронту немає.