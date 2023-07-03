Міноборони: Ситуація на Бахмутському напрямку знову загострилася

На Бахмутському напрямку ситуація знову загострилася. Зараз там триває двобій за перехоплення ініціативи.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За її словами, контроль над одними й тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись.
«Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони», — додала заступниця міністра оборони.
На південному фланзі, в районі Кліщіївки Сили оборони просуваються, а на північному фланзі тривають бої.
У самому Бахмуті росіяни намагаються зірвати логістику та завдати Силам оборони максимальних втрат, але оборонці не дають ворогу пересуватися містом та вражають вогнем позиції окупантів.
- За минулий тиждень на сході Сили оборони звільнили 9 квадратних кілометрів територій, на півдні — 28.
- 21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що прогрес у контрнаступі «повільніший, ніж хотілося б». Контрнаступ, за його словами, йде нелегко, тому що росіяни замінували 200 тисяч квадратних кілометрів української території. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратує, коли кажуть, що контрнаступ розпочався повільніше, ніж очікувалося. Війська щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів.